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СНГ 09.12.2022 21:54

Минюст РФ включил Аскерова в список иноагентов

Министерство юстиции РФ включило в список иностранных агентов участника интеллектуальной телеигры "Что? Где? Когда?" Ровшана Аскерова,издание The Bell и журналиста Михаила Фишмана.

Реестр иностранных агентов на сайте ведомства обновился вечером в пятницу.

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Тэги: РОССИЯ, МИНЮСТ, ИНОАГЕНТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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