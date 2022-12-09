Минюст РФ включил Аскерова в список иноагентов

Министерство юстиции РФ включило в список иностранных агентов участника интеллектуальной телеигры "Что? Где? Когда?" Ровшана Аскерова,издание The Bell и журналиста Михаила Фишмана. Реестр иностранных агентов на сайте ведомства обновился вечером в пятницу.

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