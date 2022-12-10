Пришедшие в Европу холода станут проверкой на стабильность энергоснабжения - СМИ

В Европе наступают зимние холода, которые с учетом нынешних трудностей в энергетике покажут, насколько эффективны европейские системы энергоснабжения, сообщает в субботу Bloomberg.
"Мягкая осень ограничила потребление газа, помогла заполнить газохранилища, снизив беспокойство по поводу его возможной нехватки в связи с потерей поставок из России. Но начинаются трудности", - отмечает агентство.
"Необходимость обогреваться больше и нехватка поставок энергии с парков ветряных турбин Великобритании, ФРГ, скандинавских стран станут проверкой для энергосетей, в то время как французская и шведская ядерная энергетика сталкивается с трудностями", - поясняет Bloomberg.
При этом, по мнению метеорологов, холода в северной Европе могут продлиться всю следующую неделю, хотя в районе Средиземного моря погода будет теплее. Синоптики прогнозируют до минус 23 градусов по Цельсию на севере Скандинавского полуострова в понедельник.
"Все указывает на то, что холодная погода сохранится как минимум 10 дней", - заявил Маттиас Линд из шведской метеорологической службы.
Bloomberg отмечает, что в Швеции ухудшается ситуация с энергоснабжением: власти останавливают крупнейший реактор страны на АЭС "Оскарсхамн" на девять дней из-за технических работ. В результате на следующей неделе стране придется полагаться на импорт из Норвегии, ФРГ и Польши для обеспечения достаточного электроснабжения.
В свою очередь специалисты ожидают выпадение снега в Шотландии, а британский гидрометцентр обнародовал предупреждение об обледенениях и снегопадах в Лондоне и на юго-востоке Англии с воскресенья.
Накануне глава Федерального сетевого агентства Германии (BNetzA) Клаус Мюллер заявлял, что немецким компаниям и рядовым гражданам ФРГ следует снизить нагрузку на отопительные системы, чтобы экономить запасы газа в стране. Однако он отметил, что пока не ожидает нехватки газа.
Турция может помочь Азербайджану и Армении нормализовать отношения - Клаар
Учения Азербайджана и Турции способствуют обеспечению мира и безопасности в регионе - Гасанов
Гасанов приказал военным усилить контроль за деятельностью НВФ в Карабахе
«Газпром» обновил рекорд поставок газа в Китай по «Силе Сибири»
Италия в 2022г получит по TAP до 10 млрд кубометров газа из Азербайджана
Минсельхоз США повысил прогноз экспорта пшеницы из РФ на 1 млн т, до 43 млн т
В Азербайджане суточная заболеваемость COVID-19 снизилась на 8,6%
В России за сутки COVID-19 заболели почти 7,4 тыс. человек
Автоколонна с электрооборудованием для Украины выехала из Азербайджана
Алиев ознакомился с условиями, созданными на объектах экономического и общественного назначения в Шеки
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
«Caspian Energy Club» организовал «CEO MEET UP», посвященный ICT сектору
При поддержке Yelo Bank-а прошло заседание Европейского Молодежного Парламента
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают