Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

08.12 $/bbl +/- WTI 71.46 -0.55 Brent 76.15 -1.02

Дальнее зарубежье 10.12.2022 15:20

Пришедшие в Европу холода станут проверкой на стабильность энергоснабжения - СМИ

В Европе наступают зимние холода, которые с учетом нынешних трудностей в энергетике покажут, насколько эффективны европейские системы энергоснабжения, сообщает в субботу Bloomberg.

"Мягкая осень ограничила потребление газа, помогла заполнить газохранилища, снизив беспокойство по поводу его возможной нехватки в связи с потерей поставок из России. Но начинаются трудности", - отмечает агентство.

"Необходимость обогреваться больше и нехватка поставок энергии с парков ветряных турбин Великобритании, ФРГ, скандинавских стран станут проверкой для энергосетей, в то время как французская и шведская ядерная энергетика сталкивается с трудностями", - поясняет Bloomberg.

При этом, по мнению метеорологов, холода в северной Европе могут продлиться всю следующую неделю, хотя в районе Средиземного моря погода будет теплее. Синоптики прогнозируют до минус 23 градусов по Цельсию на севере Скандинавского полуострова в понедельник.

"Все указывает на то, что холодная погода сохранится как минимум 10 дней", - заявил Маттиас Линд из шведской метеорологической службы.

Bloomberg отмечает, что в Швеции ухудшается ситуация с энергоснабжением: власти останавливают крупнейший реактор страны на АЭС "Оскарсхамн" на девять дней из-за технических работ. В результате на следующей неделе стране придется полагаться на импорт из Норвегии, ФРГ и Польши для обеспечения достаточного электроснабжения.

В свою очередь специалисты ожидают выпадение снега в Шотландии, а британский гидрометцентр обнародовал предупреждение об обледенениях и снегопадах в Лондоне и на юго-востоке Англии с воскресенья.

Накануне глава Федерального сетевого агентства Германии (BNetzA) Клаус Мюллер заявлял, что немецким компаниям и рядовым гражданам ФРГ следует снизить нагрузку на отопительные системы, чтобы экономить запасы газа в стране. Однако он отметил, что пока не ожидает нехватки газа.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ЕВРОПА, ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ


Похожие новости


Эрдоган заявил, что у Турции зимой не будет сложностей с энергоресурсами

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az