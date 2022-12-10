Пришедшие в Европу холода станут проверкой на стабильность энергоснабжения - СМИ

В Европе наступают зимние холода, которые с учетом нынешних трудностей в энергетике покажут, насколько эффективны европейские системы энергоснабжения, сообщает в субботу Bloomberg.

"Мягкая осень ограничила потребление газа, помогла заполнить газохранилища, снизив беспокойство по поводу его возможной нехватки в связи с потерей поставок из России. Но начинаются трудности", - отмечает агентство.

"Необходимость обогреваться больше и нехватка поставок энергии с парков ветряных турбин Великобритании, ФРГ, скандинавских стран станут проверкой для энергосетей, в то время как французская и шведская ядерная энергетика сталкивается с трудностями", - поясняет Bloomberg.

При этом, по мнению метеорологов, холода в северной Европе могут продлиться всю следующую неделю, хотя в районе Средиземного моря погода будет теплее. Синоптики прогнозируют до минус 23 градусов по Цельсию на севере Скандинавского полуострова в понедельник.

"Все указывает на то, что холодная погода сохранится как минимум 10 дней", - заявил Маттиас Линд из шведской метеорологической службы.

Bloomberg отмечает, что в Швеции ухудшается ситуация с энергоснабжением: власти останавливают крупнейший реактор страны на АЭС "Оскарсхамн" на девять дней из-за технических работ. В результате на следующей неделе стране придется полагаться на импорт из Норвегии, ФРГ и Польши для обеспечения достаточного электроснабжения.

В свою очередь специалисты ожидают выпадение снега в Шотландии, а британский гидрометцентр обнародовал предупреждение об обледенениях и снегопадах в Лондоне и на юго-востоке Англии с воскресенья.

Накануне глава Федерального сетевого агентства Германии (BNetzA) Клаус Мюллер заявлял, что немецким компаниям и рядовым гражданам ФРГ следует снизить нагрузку на отопительные системы, чтобы экономить запасы газа в стране. Однако он отметил, что пока не ожидает нехватки газа.