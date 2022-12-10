В России рассекретили личное дело Гагарина

"Роскосмос" рассекретил личное дело первого космонавта планеты Юрия Гагарина, которое хранилось в архиве Центра подготовки космонавтов, говорится в материалах, опубликованных в субботу в журнале "Русский космос" (официальное издание госкорпорации).
"В сентябре этого года по инициативе "Роскосмоса" с исторического документа сняли гриф секретности, и теперь он доступен исследователям", - говорится в журнале.
Отмечается, что личное дело Гагарина было открыто в 1955 году при поступлении в 1-е Чкаловское военное авиационное училище летчиков в Оренбурге и сопровождало его по всем местам несения службы.
В публикации сообщается, что после трагической гибели первого космонавта 27 марта 1968 года оригинал личного дела в виде исключения не передали на хранение в Минобороны, а оставили в архиве Центра подготовки космонавтов.
Также указывается, что Гагарин, будучи учеником пятого класса, вступил во Всесоюзный ленинский коммунистический союз молодежи (ВЛКСМ) и получил комсомольский билет, а в июне 1960 года, уже находясь в отряде космонавтов, стал членом Коммунистической партии Советского Союза (КПСС) и обладателем партбилета.
"Тот факт, что Гагарин вступил в партию, никогда не отрицался, но подробности (номера документов, даты) почему-то не сообщались. Эти сведения, кроме как в рассекреченном личном деле, найти больше негде, и для биографов Гагарина они представляют большую ценность", - говорится в публикации.
Помимо этого, в личном деле указано, что Гагарин имел первую судейскую категорию по баскетболу, а также приведены данные о его первом прыжке с парашютом.
Кроме того, материалы личного дела опровергают публикации интернет-ресурсов о том, что Гагарина хотели исключить из авиационного училища после первого курса из-за плохой техники пилотирования самолета при посадке. В представленных документах указывается, что согласно характеристике, подписанной замкомандира авиационного училища, Гагарина рекомендовали к дальнейшему обучению летному делу после окончания первого курса.
Как говорится в журнале "Роскосмоса", "в личном деле Ю. А. Гагарина есть также его комсомольская характеристика с первого места службы и документ, составленный для присвоения ему звания "старший лейтенант", подтверждающие высокие профессиональные качества будущего первого космонавта".
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