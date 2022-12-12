Соглашения на $50 млрд были подписаны в ходе саудовско-китайского саммита - министр

Соглашения на общую сумму порядка $50 млрд были подписаны в ходе саудовско-китайского саммита, прошедшего в Эр-Рияде на прошлой неделе, сообщил агентству Bloomberg министр по инвестициям Саудовской Аравии Халид аль-Фалих.
Эта сумма, по его словам, включает в себя как государственные соглашения, так и контракты бизнеса. Министр не уточнил, о каких именно сферах идет речь.
Как отмечает Bloomberg, многие подписанные соглашения являются меморандумами о намерениях, которые не имеют конкретных дат реализации и не включают каких-то обязательств сторон.
При этом конкретной информации относительно заключенных сделок как в саудовских, так и в китайских СМИ немного, помимо упоминаний о планах сотрудничества в таких сферах как как "зеленая" энергетика, информационные технологии, транспорт и логистика, медицина, строительство и недвижимость.
Председатель КНР Си Цзиньпин и наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бен Сальман "рассмотрели аспекты партнерства и возможности для координации", сообщило саудовской госинформагентство Saudi Press Agency по итогам встречи лидеров двух стран.
Китайское агентство "Синьхуа", в свою очередь, объявило, что Си Цзииньпин согласился содействовать увеличению потока китайских туристов в Саудовскую Аравию.
Среди соглашений, о которых было объявлено - проект строительства китайской Huawei Technologies инфраструктуры для облачных сервисов и высокоскоростного интернета в Саудовской Аравии. Кроме того, Shandong Innovation Group Co. заключила контракт с Эр-Риядом на строительство алюминиевого завода в Саудовской Аравии.
Китайская нефтекомпания Sinopec сообщила, что подписала рамочное соглашение с Saudi Aramco, предусматривающее строительство НПЗ мощностью 16 млн тонн в год, а также комплекса по производству этилена мощностью 1,5 млн тонн в год, в провинции Фуцзянь. Проект предполагается реализовать до конца 2025 года., говорится в пресс-релизе Sinopec.
Кроме того, китайская компания подписала меморандум о намерениях с Saudi Aramco и Sabic в отношении проекта строительства нефтехимического комплекса в Саудовской Аравии.
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