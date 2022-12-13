Лачинская дорога перекрыта российскими миротворцами - Гаджиев

Лачинская дорога перекрыта не азербайджанскими протестующими, а российским миротворческим контингентом, заявил помощник президента - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

«Лачинская дорога перекрыта не азербайджанскими протестующими, а российским миротворческим контингентом. Представители гражданского общества Азербайджана стараются пресекать незаконную транспортировку награбленных природных ресурсов, но не препятствуют движению других транспортных средств гражданского назначения», - сказал Гаджиев во вторник в ходе встречи с представителями аккредитованного в стране дипкорпуса.

Как сообщалось ранее, с 12 декабря экоактивисты и представители НПО Азербайджана осуществляют акцию на автодороге Шуша-Ханкенди в Карабахском регионе страны с требованием прекратить незаконную эксплуатацию месторождений полезных ископаемых в регионе.

С начала декабря начались переговоры между властями Азербайджана и командующим РМК Андреем Волковым о проведении азербайджанскими специалистами мониторинга незаконной эксплуатации месторождений и нанесенного вреда. В результате проведенных 3 и 7 декабря 2022 года переговоров с командованием РМК была достигнута договоренность, что группа азербайджанских специалистов с 10 декабря начнет предварительный мониторинг ситуации с незаконной эксплуатацией месторождений полезных ископаемых в Карабахском регионе Азербайджана.

10 декабря в совместном заявлении министерства экономики и министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана говорилось, что в ходе работ планировались осмотр месторождений полезных ископаемых, в частности, золоторудного месторождения Гызылбулаг и медно-молибденового месторождения Демирли, проведение мониторинга по различным направлениям, организация кадастрового учета имущества, оценка потенциального ущерба и рисков для окружающей среды, источников подземных и поверхностных вод.

Однако, в тот же день в министерстве экономики Азербайджана сообщили о срыве мониторинга после организованной провокации. "Мы увидели, что на том месте собралась группа агрессивно настроенных молодых людей. Они воспрепятствовали нашему проходу на объекты, месторождения. Считаем, что это была преднамеренная провокация, за которой стояли прибывшие туда Виталий Баласанян и представившийся представителем самопровозглашенного режима Рубен Варданян", - заявил журналистам представитель Минэкономики Азербайджана Масим Мамедов.

Он добавил, что "вопреки достигнутым договоренностям, российские миротворцы не создали условий для нормальной деятельности" азербайджанских специалистов.

Данный инцидент стал причиной для того, чтобы МИД Азербайджана направил российской стороне ноту. Как сообщил спикер МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде, Баку в ноте призвал российскую сторону обеспечить беспрепятственный доступ представителей Азербайджана к месторождениям в Карабахском регионе. Азербайджанская сторона также заявила о недопустимости воспрепятствования или выдвижения каких-либо условий для такой поездки.

Представитель внешнеполитического ведомства отметил, что согласно полученной Азербайджаном информации, наблюдается незаконная эксплуатация природных ресурсов и ухудшение экологической обстановки, в частности на золоторудном месторождении Гызылбулаг и медно-молибденовом месторождении Демирли.

Б.Рустамбеков