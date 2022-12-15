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Внешняя политика 15.12.2022 14:16

Байрамов обсудил с новым главой МИД Беларуси региональные процессы и двустороннюю повестку

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в четверг провел телефонный разговор с новым министром иностранных дел Беларуси Сергеем Алейником, сообщает азербайджанский МИД.

«В ходе телефонного разговора министры с удовлетворением отметили высокий уровень многоплановых отношений между Азербайджаном и Беларусью, обсудили дальнейшие перспективы развития двусторонних отношений. Алейник подчеркнул, что Минск удовлетворен стратегическим диалогом и сотрудничеством между Азербайджаном и Беларусью», отмечается в информации.

Он подчеркнул, что Беларусь всегда выступает за мир и стабильность в регионе.

Байрамов, в свою очередь, пригласил Алейника посетить Азербайджан.

«Министры также обсудили другие двусторонние и региональные вопросы, представляющие взаимный интерес», - подчеркивает МИД.

Х.Насирзаде

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Тэги: БАЙРАМОВ, БЕЛАРУСЬ, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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