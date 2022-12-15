Байрамов обсудил с новым главой МИД Беларуси региональные процессы и двустороннюю повестку

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в четверг провел телефонный разговор с новым министром иностранных дел Беларуси Сергеем Алейником, сообщает азербайджанский МИД.
«В ходе телефонного разговора министры с удовлетворением отметили высокий уровень многоплановых отношений между Азербайджаном и Беларусью, обсудили дальнейшие перспективы развития двусторонних отношений. Алейник подчеркнул, что Минск удовлетворен стратегическим диалогом и сотрудничеством между Азербайджаном и Беларусью», отмечается в информации.
Он подчеркнул, что Беларусь всегда выступает за мир и стабильность в регионе.
Байрамов, в свою очередь, пригласил Алейника посетить Азербайджан.
«Министры также обсудили другие двусторонние и региональные вопросы, представляющие взаимный интерес», - подчеркивает МИД.
Х.Насирзаде
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