Налоговые сборы в госбюджет по линии ГНС впервые превысили 15 млрд манатов - Джаббаров

Налоговые поступления в госбюджет Азербайджана по линии Государственной налоговой службы (ГНС) впервые превысили 15 млрд манатов, заявил министр экономики Микаил Джаббаров.

«По состоянию на 15 декабря, налоговые поступления в бюджет (по линии ГНС – ИФ) превысили 15 млрд манатов. Из них 7,9 млрд манатов обеспечено ненефтегазовым сектором», - написал Джаббаров в соцсетях.

По его словам, такие рекордные объемы сбора налогов удалось обеспечить за счет проведения прогрессивных налоговых реформ, эффективного налогового администрирования, создания благоприятной бизнес-среды и повышения налоговой культуры в обществе.

Поступления в госбюджет по линии ГНС в госбюджет Азербайджана на 2022 год были утверждены на уровне 11 млрд 740 млн манатов.

Р.Ахмедов