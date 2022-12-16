Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

15.12 $/bbl +/- WTI 76.11 -1.17 Brent 81.21 -1.49

Финансы 16.12.2022 14:43

Налоговые сборы в госбюджет по линии ГНС впервые превысили 15 млрд манатов - Джаббаров

Налоговые поступления в госбюджет Азербайджана по линии Государственной налоговой службы (ГНС) впервые превысили 15 млрд манатов, заявил министр экономики Микаил Джаббаров.

«По состоянию на 15 декабря, налоговые поступления в бюджет (по линии ГНС – ИФ) превысили 15 млрд манатов. Из них 7,9 млрд манатов обеспечено ненефтегазовым сектором», - написал Джаббаров в соцсетях.

По его словам, такие рекордные объемы сбора налогов удалось обеспечить за счет проведения прогрессивных налоговых реформ, эффективного налогового администрирования, создания благоприятной бизнес-среды и повышения налоговой культуры в обществе.

Поступления в госбюджет по линии ГНС в госбюджет Азербайджана на 2022 год были утверждены на уровне 11 млрд 740 млн манатов.

Р.Ахмедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ГНС, ГОСБЮДЖЕТ, ПОСТУПЛЕНИЯ

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az