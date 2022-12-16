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ТЭК 16.12.2022 18:51

Румынская Romgaz S.A. начнет с января 2023г покупать азербайджанский газ - SOCAR

Компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана) 16 декабря заключила договор с румынской «Romgaz S.A.» на поставку азербайджанского газа с 2023 года.

В информации SOCAR отмечается, что в рамках договора с 1 января 2023 года Romgaz S.A. сможет получать азербайджанский газ по интерконнектору IGB с точкой выхода в Комотини (Греция).

«Заключение данного контракта позволит получать азербайджанский газ новым покупателям в Европе», - подчеркивает компания.

В свою очередь, Romgaz S.A. в своем сообщении отмечает, что «подписанием этого контракта обеспечивается возможность доступа к азербайджанскому газа для покрытия потребностей».

«Контракт служит стратегическим целям обеспечения безопасности поставок природного газа и диверсификации источников. Стороны планируют продолжить сотрудничество и совершенствование механизмов поставки азербайджанского природного газа на румынский рынок», говорится в пресс-релизе Romgaz S.A.

Как сообщалось ранее, министр энергетики Румынии Вирджил-Даниэль Попеску в марте 2022 года заявил, что Бухарест заинтересован в импорте газа из Азербайджана.

В 2021 году Азербайджан экспортировал 19 млрд кубометров газа. При этом впервые начались поставки в Европу, объем которых составил 8,2 млрд кубометров. В 2022 году объем экспорта прогнозируется на уровне 22-23 млрд кубометров, в том числе в Европу - 11,5 млрд кубометров.

Поставки азербайджанского газа по газопроводу TAP потребителям в Италии, Греции и Болгарии начались 31 декабря 2020 года.

Кроме того, азербайджанский газ также экспортируется в Турцию (по газопроводам TANAP и Южно-Кавказской трубопроводной магистрали, ЮКТМ) и Грузию (по ЮКТМ и по газопроводу Газимагомед-Газах).

Н.Аббасова, А.Азизов

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Тэги: SOCAR, ROMGAZ, ДОГОВОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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