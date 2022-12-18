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Внешняя политика 18.12.2022 10:30

В Баку выразили удивление и сожаление по поводу заявления МИД Литвы о ситуации на Южном Кавказе

В министерстве иностранных дел Азербайджана выразили удивление и сожаление по поводу заявления МИД Литвы о ситуации на Южном Кавказе.

«Вызывает удивление и сожаление то, что Литва, прибалтийская страна, с которой Азербайджан на протяжении многих лет поддерживает обширные партнерские отношения и которая придает особое значение принципам суверенитета и территориальной целостности международного права в межгосударственных отношениях и всегда действует, исходя из этих принципов, выступила с таким заявлением», - заявил в воскресенье спикер азербайджанского внешнеполитического ведомства Айхан Гаджизаде, слова которого приводит агентство «Интерфакс-Азербайджан».

В то же время, продолжил он, это заявление вызывает недопонимание в контексте различных обсуждений, состоявшихся в ходе визита президента Литвы Гитанаса Науседы в Азербайджан в мае этого года.

В МИД обратили внимание литовской стороны на то, что «на территории Азербайджана не существует территориальной единицы под названием «Нагорный Карабах». «Точно так же, как Литву больше не называют «прибалтийской» страной, недопустимо называть Карабахский экономический район Азербайджана прежними названиями, образованными во времена Советского Союза», - заявил Гаджизаде.

Спикер азербайджанского внешнеполитического ведомства добавил, что «вызывает беспокойство тот факт, что МИД Литвы применяет предвзятый и однобокий подход к вопросу вместо того, чтобы выразить протест против незаконной экономической деятельности, разграбления природных ресурсов, военных провокаций, переброски мин на территорию Азербайджана, а также против использования Лачинской дороги для незаконной экономической деятельности».

«Необходимо с уважением относиться к мирному и законному протесту институтов гражданского общества Азербайджана», - подчеркнул он.

«Что касается претензий по поводу гуманитарной ситуации в регионе, то вновь заявляем, что азербайджанская сторона всегда готова удовлетворить гуманитарные потребности армян, проживающих на наших территориях, и нет необходимости во вмешательстве третьей стороны в этот вопрос», - заключил Гаджизаде.

В минувшую пятницу МИД Литвы выразил «глубокую обеспокоенность блокадой Лачинского коридора», что, согласно литовскому внешнеполитическому ведомству, приводит к «серьезным гуманитарным последствиям для Нагорного Карабаха» и «подрывает весь мирный процесс на Южном Кавказе».

Р.Керимов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ЛИТВА, МИД


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