В британских профсоюзах усомнились в способности военных заменить бастующих из ряда сфер

Лидеры британских профсоюзов подвергли критике планы властей, касающиеся возможности привлечения военнослужащих для поддержания работоспособности ряда сфер, в том числе и жизненно важных секторов экономики, сообщает в воскресенье Sky News.
По мнению руководства профсоюзов, "военные недостаточно подготовлены, чтобы заменить сотрудников пограничных служб или водителей автомобилей скорой помощи, и их не стоит ставить в такое несправедливое положение, поскольку им и без него уже достаточно досталось".
Ранее сообщалось, что из-за серии масштабных забастовок власти Великобритании намерены привлечь 1,2 тыс. военнослужащих для поддержания работоспособности ряда важных сфер жизни.
Глава правительства Великобритании Риши Сунак в ответ назвал профсоюзных лидеров "Гринчами, которые хотят похитить Рождество" (по названию фильма "Гринч - похититель Рождества"). Премьер добавил, что сделает "все, чтобы защитить людей".
По словам Сунака, профсоюзы, приурочив забастовки к Рождеству, "причиняют страдания миллионам", при этом он особенно указал на забастовки железнодорожников.
Ранее сообщалось, что работники транспорта, сферы здравоохранения, образования, энергетики, социальные и почтовые служащие Великобритании до конца года намерены провести ряд масштабных забастовок.
Согласно календарю, подготовленному изданием The Guardian, наиболее активно намерены бастовать транспортники - практически ежедневно представители тех или иных транспортных структур в различных частях Великобритании планируют прекращать работу. Ожидается, что в полноформатном режиме сфера пассажирских перевозок до 31 декабря будет работать лишь три дня - 18, 20 и 21 декабря.
Девять забастовочных дней запланированы до конца года у сотрудников различных социальных служб, три однодневных забастовки намерены провести сотрудники медицинских служб, накануне праздника Рождества - 23 и 24 декабря на забастовку выйдут почтовые служащие.
Общественное недовольство в последние месяцы связано с ростом цен на продовольственные товары и электроэнергию в Великобритании, и вызванной этим инфляцией.
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