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Дальнее зарубежье 18.12.2022 14:30

В британских профсоюзах усомнились в способности военных заменить бастующих из ряда сфер

Лидеры британских профсоюзов подвергли критике планы властей, касающиеся возможности привлечения военнослужащих для поддержания работоспособности ряда сфер, в том числе и жизненно важных секторов экономики, сообщает в воскресенье Sky News.

По мнению руководства профсоюзов, "военные недостаточно подготовлены, чтобы заменить сотрудников пограничных служб или водителей автомобилей скорой помощи, и их не стоит ставить в такое несправедливое положение, поскольку им и без него уже достаточно досталось".

Ранее сообщалось, что из-за серии масштабных забастовок власти Великобритании намерены привлечь 1,2 тыс. военнослужащих для поддержания работоспособности ряда важных сфер жизни.

Глава правительства Великобритании Риши Сунак в ответ назвал профсоюзных лидеров "Гринчами, которые хотят похитить Рождество" (по названию фильма "Гринч - похититель Рождества"). Премьер добавил, что сделает "все, чтобы защитить людей".

По словам Сунака, профсоюзы, приурочив забастовки к Рождеству, "причиняют страдания миллионам", при этом он особенно указал на забастовки железнодорожников.

Ранее сообщалось, что работники транспорта, сферы здравоохранения, образования, энергетики, социальные и почтовые служащие Великобритании до конца года намерены провести ряд масштабных забастовок.

Согласно календарю, подготовленному изданием The Guardian, наиболее активно намерены бастовать транспортники - практически ежедневно представители тех или иных транспортных структур в различных частях Великобритании планируют прекращать работу. Ожидается, что в полноформатном режиме сфера пассажирских перевозок до 31 декабря будет работать лишь три дня - 18, 20 и 21 декабря.

Девять забастовочных дней запланированы до конца года у сотрудников различных социальных служб, три однодневных забастовки намерены провести сотрудники медицинских служб, накануне праздника Рождества - 23 и 24 декабря на забастовку выйдут почтовые служащие.

Общественное недовольство в последние месяцы связано с ростом цен на продовольственные товары и электроэнергию в Великобритании, и вызванной этим инфляцией.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ПРОФСОЮЗ, ЗАБАСТОВКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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