Баку объявил в розыск экс-ведущего эксперта Центра военно-политических исследований МГИМО РФ Александрова, призвавшего уничтожить нефтяную инфраструктуру Азербайджана

Генеральная прокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело в отношении экс-ведущего эксперта Центра военно-политических исследований МГИМО России Михаила Александрова, сообщает ведомство.
Заявлении ведомства отмечается, что 13 декабря 2022 года ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО РФ, доктор юридических наук Михаил Александров выступил на одном из российских телеканалов и он открыто призвал «обстрелять ракетами и полностью уничтожить всю нефтяную промышленность и энергетическую систему Азербайджана».
«19 декабря Генеральным прокурором возбуждено уголовное дело в отношении Александрова по статьям 101.2 (открытые призывы к развязыванию агрессивной войны через средства массовой информации), 214.2.3 (угрозы совершения террористических актов с применением огнестрельного оружия) и 283.2.1, 283.2.2 (возбуждение национальной ненависти или вражды с использованием служебного положения) Уголовного кодекса Азербайджана. Предварительное расследование поручено Следственному управлению Генеральной прокуратуры», - отмечается в сообщении.
В заявлении подчеркивается, что ввиду достаточных доказательств, в отношении Александрова вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого по указанным статьям Уголовного кодекса. «По решению суда он объявлен в международный розыск через каналы Интерпола, с избранием в отношении него меры пресечения в виде ареста. Одновременно, в компетентные органы ряда государств-партнеров были направлены запросы с целью обеспечения экстрадиции обвиняемого в случае его въезда на территорию этих стран. В настоящее время продолжаются интенсивные следственные мероприятия», - говорится в сообщении.
Ректорат МГИМО 17 декабря выступил с заявлением, в котором отметил, что Александров был уволен за свои высказывания: «Александров допустил высказывания, наносящие ущерб союзническим отношениям России и Азербайджана, грубо исказил цели и задачи российской политики в отношении соседнего дружественного государства. Безосновательная агрессивность и вопиющий непрофессионализм высказываний Александрова вызвали предельно жесткую негативную реакцию внешнеполитического сообщества, возмущение мгимовцев. Имиджу и интересам Университета был нанесен серьезный ущерб. Исходя из несовместимости действий Александрова со статусом сотрудника МГИМО, а также из установленных фактов крайнего небрежения служебными обязанностями со стороны Александрова, Ректором был подписан приказ о прекращении трудовых отношений и увольнении М.Александрова из университета», - подчеркнул вуз.
Б.Рустамбеков
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