Во Франции из-за технических работ задерживают перезапуск двух реакторов АЭС

Французской энергогенерирующей компании Electricite de France SA (EDF) пришлось перенести сроки перезапуска двух реакторов АЭС из-за затянувшегося технического обслуживания, сообщает в понедельник Bloomberg.
"Electricite de France SA продлила на четыре месяца приостановку работы двух реакторов на техобслуживание и предупредила, что в 2023 году может вести длительный профилактический ремонт еще на семи реакторах", - передает агентство.
"Французский парк ядерных реакторов - самый большой в мире - в этом году столкнулся с продолжительными отключениями, что еще больше усилило зависимость Европы от газа в период рекордных цен на него", - поясняет Bloomberg.
В частности, сроки перезапуска 2-го энергоблока на АЭС "Пенли" сдвинули с 29 января на 11 июня, а первого энергоблока на АЭС "Гольфеш" - с 18 февраля на 11 июня.
Кроме того, ранее приостановку работы третьего энергоблока на АЭС "Каттеном" продлили на месяц - до 26 марта, а перезапуск второго энергоблока на АЭС "Сиво" отложили более чем на месяц - на 19 февраля.
Bloomberg напоминает, что многие реакторы во Франции пришлось останавливать из-за обнаруженных в 2021 году проблем с их системами охлаждения. И хотя EDF за последние недели вернула в строй многие реакторы, ее АЭС с устаревающим оборудованием, похоже, будет вырабатывать энергии намного меньше оптимальных показателей. Этот может усилить энергетический кризис, который уже обошелся Европе в $1 трлн издержек.
В данный момент французские реакторы работают на две трети мощности, в результате чего для получения электричества приходится тратить больше газа из европейских хранилищ. В частности, проблемы с французской атомной отраслью затронули Великобританию, импортировавшей энергию с материка.
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