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ТЭК 22.12.2022 23:43

Shell приостановила производство СПГ на заводе в Австралии из-за пожара

Англо-нидерландская нефтегазовая компания Shell Plc приостановила производство СПГ на заводе Prelude FLNG на западном побережье Австралии из-за пожара.

Сотрудники компании обнаружили небольшой пожар на Prelude FLNG в среду и "быстро локализовали его с помощью ручного огнетушителя", - говорится в сообщении Shell.

"Производство СПГ было временно приостановлено, на данный момент ведется расследование причин произошедшего", - добавила также компания.

Shell не уточнила, когда планируется возобновить работу Prelude FLNG, мощность которого составляет 3,6 млн тонн СПГ в год.

Выход завода из строя может вынудить компанию прибегнуть к закупкам СПГ на спотовом рынке, чтобы исполнять контрактные обязательства перед клиентами. Shell в последние несколько месяцев уже прибегала к закупкам СПГ на рынке для поставок в Китай в январе, напоминает агентство Bloomberg.

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Тэги: АВСТРАЛИЯ, SHELL, СПГ, ПОЖАР

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