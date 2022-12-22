Путин: price cap на нефть не наносит финансового ущерба ни российским компаниям, ни бюджету

Действие price cap ("ценового потолка") на российскую нефть не наносит финансового ущерба российским компаниям и бюджету, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции в четверг.
Он отметил, что намерен подписать указ об ответных мерах на введенный механизм "в понедельник-вторник" (26-27 декабря - ИФ).
"Это (будут) предупредительные меры, потому что какого бы то ни было индивидуального ущерба для российской экономики, для российского ТЭКа не просматривается. Мы примерно и продаем по тем ценам, которые выставлены в качестве "потолка". Цель понятна наших геополитических оппонентов и противников - ограничить доходы российского бюджета, но мы не теряем ничего от этого "потолка", - сказал Путин.
Он также отметил, что внедрение такого механизма, как "ценовой потолок", впоследствии может привести к недоинвестированности ТЭК, что приведет к снижению предложения и высоким ценам на энергоресурсы.
По словам Путина, отрасль уже существенно пострадала на фоне активного обсуждения экологических проблем и планов по переходу на возобновляемые источники энергии, что стало причиной отсутствия инвестиций в новые нефтегазовые проекты.
"Сейчас стараются и потолок цен в административном порядке установить. Это дорога в направлении разрушения международной энергетики. Может наступить момент, когда недоинвестирование отрасли перестанет давать на рынок нужный объем продукции, и тогда цены взлетят до небес, и больно ударят по тем, кто пытается эти инструменты внедрить", - сказал Путин.
Он отметил, что другие страны-производители нефти принимают внедрение price cap и на свой счет, поскольку видят в этом "попытку навязать административное правило регулирования цен".
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