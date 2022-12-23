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ТЭК 23.12.2022 21:55

Терминал СПГ в Клайпеде до 15 января будет работать на мощности 70% из-за ремонта теплообменника

Клайпедский терминал сжиженного природного газа (СПГ) до 15 января 2023 года будет работать на номинальной мощности около 70% в связи с ремонтом теплообменника, сообщил оператор терминала Klaipedos nafta.

Как отметила Klaipedos nafta, снижение мощности СПГ-терминала не повлияет на обеспечение газом литовских потребителей.

По данным Литовского энергетического агентства, с 9 по 15 декабря терминал работал на мощности 91%.

По оценке литовского оператора газотранспортной системы Amber Grid, потребление газа в Литве в настоящее время значительно ниже мощности терминала.

По словам начальника отдела оптового рынка газа литовского энергхолдинга Ignitis Асты Вирбикене, компания поставляет газ своим клиентам не только с СПГ-терминала, но и из Инчукалнского хранилища, где располагает его запасами. Кроме того, у Ignitis также есть возможность закупки и доставки газа из Польши по газопроводу.

Теплообменник важен для технологических процессов СПГ-терминала, его бесперебойная работа обеспечивает максимальный уровень регазификации.

Как сообщалось, Клайпедским терминалом СПГ в 2023 году будут пользоваться в общей сложности 7 клиентов из Литвы, Латвии, Эстонии, Польши и Норвегии. Общая мощность терминала, которую планируется распределить на 2023 год, составляет 39 ТВт.ч. В следующем году терминал планирует принять 39 газовозов, которые доставят около 5,3 млн кубометров СПГ.

Регазификационная мощность терминала в настоящее время составляет 3,75 млрд кубометров. Однако рассматривается возможность увеличения мощности до 5 млрд или 6,25 млрд кубометров.

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