В Париже задержали мужчину, застрелившего двух человек и ранившего еще несколько

Неизвестный открыл стрельбу в 10-м округе Парижа, сотрудники полиции задержали его, сообщили в пятницу в префектуре парижской полиции.

"Действия сотрудников полиции продолжаются. Человек задержан", - говорится в сообщении полиции в твиттере.

Газета "Фигаро" со ссылкой на источники в полиции сообщает, что двое человек скончались, еще трое получили ранения.

По данным телеканала БФМ-ТВ, задержанному - около 60 лет.

В полиции призвали жителей и гостей столицы избегать по возможности зону, где произошла стрельба.