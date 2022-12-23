Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

22.12 $/bbl +/- WTI 77.49 -0.80 Brent 80.98 -1.22

Дальнее зарубежье 23.12.2022 22:00

Курды устроили беспорядки в Париже

Полиция в Париже вынуждена применить слезоточивый газ против курдов, устроивших беспорядки недалеко от места стрельбы, устроенной 69-летним мужчиной в пятницу на территории курдского культурного центра, сообщает газета Le Figaro.

Издание отмечает присутствие на месте перед полицейским кордоном нескольких сотен человек, многие из которых бросали разные предметы в стражей порядка. Протестующие курды подожгли мусор. Манифестанты выкрикивали обвинения против турецкого руководства. Властям пришлось вызывать силовое подкрепление, включая подразделение для подавления массовых беспорядков.

По данным телеканала BFMTV, пятеро полицейских ранены. Проведены задержания среди протестующих.

Президент Эмманюэль Макрон написал в твиттере, что "курды Франции стали объектом чудовищного нападения в самом сердце Парижа". Он выразил соболезнования семьям жертв и пострадавших.

Как ранее сообщалось, убийца открыл стрельбу, в результате которой три курда погибли и трое получили ранения. Один из пострадавших находится в тяжелом положении. Стрелявший был задержан полицией.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ФРАНЦИЯ, ПАРИЖ, КУРДЫ, БЕСПОРЯДКИ


Похожие новости


В Париже задержали мужчину, застрелившего двух человек и ранившего еще несколько Министр культуры Франции уверена, что Собор Парижской Богоматери удастся открыть в 2024 году Эйфелева башня нуждается в глобальном ремонте Посетитель Лувра в Париже размазал торт о картину «Мона Лиза» Парижские пожарные тушат пламя в доме близ резиденции премьера Франции Эйфелева башня открылась для посетителей после девятимесячного перерыва в работе

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az