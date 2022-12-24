Алиев предложил разработать концепцию возвращения азербайджанцев в Западный Азербайджан

Президент Азербайджана Ильхам Алиев отмечает право на возвращение в родные края азербайджанцев, депортированных из Западного Азербайджана.
«Западные азербайджанцы являются общиной, неоднократно подвергавшейся незаконной депортации. Их права должны быть восстановлены, и они должны вернуться на родные земли», - заявил Алиев в субботу на встрече с группой представителей интеллигенции из Западного Азербайджана. Стенограмма его выступления опубликована на сайте главы государства.
«Говоря об этом, я предполагаю, что в Армении вновь начнется очередная истерика, мол, Азербайджан пришел, оккупировал нас и прочее. Нет. Мы хотим сделать это мирным путем. Мы хотим обеспечить свои права мирным путем. Еще раз хочу сказать, что все конвенции признают это право», - продолжил президент Азербайджана.
По его словам, для достижения этого необходимо быть более активными, в том числе и на международных площадках, вести соответствующую просветительскую работу.
Алиев предложил подумать над правовой стороной вопроса. «Что касается правовой стороны, то нам надо подумать вместе, привлечь международных юристов. Азербайджанское государство поможет и в этом. Они покажут нам, как реализовать в международной плоскости это желание и право вернуться», - считает он.
Глава государства считает необходимым раз год или раз в два года проводить в Баку международную конференцию, связанную с Западным Азербайджаном, предпринимать многие шаги, чтобы «данная тема не сошла с повестки дня, а, напротив, была включена в международную повестку».
«Нынешняя Армения - это наша земля. Когда я говорю об этом каждый раз, мне делают замечание, пытаются сделать замечание, что у меня есть территориальные претензии. Я говорю об этом как об исторической правде», - заявил Алиев.
Он полагает, что параллельно необходимо совместными усилиями разработать концепцию возвращения в Западный Азербайджан, которая, по его мнению, должна быть миролюбивой.
«Мы должны взять приемлемые для нас положения всех международных конвенций и на этой основе требовать свои права», - заявил Алиев, добавив, что концепция должна быть «солидным документом».
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