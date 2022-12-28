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СНГ 28.12.2022 19:30

Экономика Беларуси адаптировалась к санкциям - Головченко

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко заявил об адаптации экономики страны к санкциям, прогнозирует аналогичные условия работы и в 2023 году.

"Шоковое воздействие, которое, возможно, было на первом этапе на отдельные отрасли экономики, уже прошло. Экономика адаптировалась к ситуации", - сказал Головченко в среду во время заседания наблюдательного совета Банка развития Республики Беларусь. Его слова приводит госагентство БелТА.

Премьер отметил, что "в тех же условиях, в которых работали в этом году, будем работать, очевидно, и в следующем".

"Несмотря на вполне ожидаемое снижение ВВП в этом году, есть и существенные позитивные сдвиги. Благодаря принятым на уровне правительства мерам удалось остановить разгон инфляции, сейчас мы наблюдаем дефляционные процессы. Ожидаю, что по итогам года мы удержимся в коридоре 13%. Идем примерно вровень с Россией", - добавил Головченко.

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Тэги: БЕЛАРУСЬ, ЭКОНОМИКА, САНКЦИИ


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