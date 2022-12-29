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Дальнее зарубежье 29.12.2022 21:12

Военные Южной Кореи отработали на учениях навыки уничтожения беспилотников

Южнокорейские военные в четверг недалеко от Сеула провели учения, симулирующие перехват беспилотников, сообщает Associated Press со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов ВС Южной Кореи.

Учения предусматривали различные сценарии проникновения вражеских малых БПЛА в воздушное пространство Южной Кореи. Военнослужащие в свою очередь учились засекать их, отслеживать полет и сбивать эти цели.

В учениях задействовали зенитные пушки, до 20 истребителей, вертолетов и БПЛА, а также беспилотники, играющие роль вражеских машин. Однако стрельб южнокорейские военные не вели.

Это первые подобные учения в Южной Корее с 2017 года.

КНДР в понедельник отправила пять беспилотников через демаркационную линию в Южную Корею, и одному из них удалось пролететь над северными районами Сеула. Беспилотник, который пролетел над Сеулом, вернулся в КНДР, а остальные пропали с южнокорейских радаров.

В свою очередь южнокорейское командование подняло в воздух истребители и вертолеты, чтобы уничтожить эти объекты. При этом, по некоторым данным, вертолеты выпустили до 100 снарядов в беспилотники, но не смогли сбить их.

В четверг президент Южной Кореи Юн Сок Ёль в связи с инцидентом 26 декабря приказал изучить положение дел с обороной южнокорейского воздушного пространства.

Ранее власти Южной Кореи заявляли о появлении северокорейских беспилотников к югу от демаркационной линии в 2014 и в 2017 годах.

По мнению аналитиков, КНДР располагает около 1 тыс. беспилотников, которые должны уравновешивать превосходство ВВС Южной Кореи над северокорейской авиацией, и кроме того, Пхеньян использует БПЛА для разведки.

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