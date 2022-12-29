Ernst & Young проведет оценку уровня теневой экономики в Азербайджане

Государственная налоговая служба (ГНС) привлекла азербайджанское представительство компании «Ernst & Young Holdinqs (CIS) B.V.» для определения уровня теневой экономики в Азербайджане и подготовке предложений по ее устранению.
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно материалам портала закупок www.etender.gov.az, с «Ernst & Young Holdinqs (CIS) B.V.» подписан соответствующий контракт, сумма которого составляет 962,88 тыс. манатов.
Б.Рустамбеков
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