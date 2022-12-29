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Бизнес и законодательство 29.12.2022 21:44

Китай планирует увеличить расходы в 2023г для поддержки экономики

Китай увеличит государственные расходы в следующем году для стимулирования роста экономики, отдавая приоритет развитию технологий и ключевым стратегически важным сферам, сообщило министерство финансов страны.

Пекин расширит и улучшит процесс снижения налогов и сборов в 2023 году, чтобы поддержать бизнес, а также оптимизирует финансовые инструменты, включая специализированные облигации и процентные субсидии, с целью поддержать крупнейшие стратегические проекты, отмечается в сообщении ведомства.

При этом Минфин пообещал оказывать активную поддержку ключевым отраслям, среди них названы разработка технологических инноваций, развитие сельской местности и реализация экологических проектов.

В то же время Китай продолжит борьбу с незаконным заимствованием и ужесточит контроль над финансовыми механизмами региональных властей, отмечается в сообщении министерства.

Китай, который с 2020 года придерживался политики "нулевой терпимости" по отношению к COVID-19, ранее в декабре отменил ряд ограничений, принятых для сдерживания распространения вируса, что вызвало резкий скачок заболеваний и привело к временным сбоям в работе бизнеса. По мнению аналитиков, ситуация продолжит оказывать давление на экономику в ближайшие месяцы.

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Тэги: КИТАЙ, ГОСРАСХОДЫ, УВЕЛИЧЕНИЕ, МИНФИН

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