Президент Азербайджана утвердил бюджет Госнефтефонда на 2023г с дефицитом 2,4 млрд манатов

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил бюджет Государственного нефтяного фонда (ГНФАР) на 2023 год.
Согласно документу, опубликованному на сайте главы государства, доходы Госнефтефонда на 2023 год прогнозируются в размере 8 млрд 990 млн 947,2 тыс. манатов (спад по сравнению с показателем 2022 года на 43,1%), расходы - 11 млрд 392 млн 336,5 тыс. манатов (спад на 1,8% по сравнению с показателем на 2022 год). Таким образом, дефицит бюджета ГНФАР прогнозируется на уровне 2 млрд 401 млн 389,3 тыс. манатов.
Доходы ГНФАР на 2023 год рассчитаны из средней цены на нефть в $50 за баррель (на 2022г - $85 за баррель).
Поступления в ГНФАР от продажи прибыльной нефти и газа Азербайджана в 2022 году составят 6 млрд 571 млн 387,3 тыс. манатов или 73,1% всех доходов фонда.
Бонусы, которые выплатят нефтегазовые компании, прогнозируются в размере 800 млн 756,7 тыс. манатов, доходы от управления валютными активами ГНФАР - 1 млрд 590 млн 905,4 тыс. манатов.
Кроме этого, транзитные доходы прогнозируются в размере 23,59 млн манатов, поакровые платежи 4 млн 307,8 тыс. манатов.
В структуре расходов фонда, 11,28 млрд манатов или 99% составят трансферты в госбюджет Азербайджана. Кроме того, расходы, связанные с управлением фондом предусмотрены в размере 37 млн 101,5 тыс. манатов, на реализацию Госпрограммы повышения конкурентоспособности системы высшего образования в Азербайджане на 2019-2023гг - 38 млн 515 тыс. манатов, на финансирование государственной программы "Обучение молодежи в престижных высших учебных заведениях зарубежных стран на 2022-2026 годы" - 36 млн 720 тыс. манатов.
Как сообщалось ранее, бюджет ГНФАР на 2022 год утвержден с доходами в 15 млрд 789 млн 147,9 тыс. манатов, расходами - 11 млрд 597 млн 136,5 тыс. манатов. Таким образом профицит бюджета ГНФАР прогнозируется на уровне 4 млрд 192 млн 11,4 тыс. манатов.
В Нефтяном фонде Азербайджана, созданном в декабре 1999 года, аккумулируются доходы от реализации нефтяных контрактов, в частности от реализации прибыльной нефти и газа государства, транзитные тарифы за транспортировку нефти и газа по территории страны, от аренды госимущества и т.д.
Н.Аббасова
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