Алжир готов поставлять больше газа Франции, если Париж об этом попросит - президент

Алжир будет готов нарастить поставки газа во Францию, если поступит соответствующий запрос, заявил в пятницу президент Абдельмаджид Теббун.

"ЕС и Франция нам не враги. У нас добрососедские отношения. Если Франция попросит нарастить поставки газа, мы сделаем это. Однако Франция не просила об этом, в отличие от Италии", - приводит его слова агентство ЭФЭ.

Говоря о событиях на Украине, Теббун, как отмечает агентство, подчеркнул, что его страна будет сохранять нейтральную позицию.