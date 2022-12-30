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ТЭК 30.12.2022 19:54

Алжир готов поставлять больше газа Франции, если Париж об этом попросит - президент

Алжир будет готов нарастить поставки газа во Францию, если поступит соответствующий запрос, заявил в пятницу президент Абдельмаджид Теббун.

"ЕС и Франция нам не враги. У нас добрососедские отношения. Если Франция попросит нарастить поставки газа, мы сделаем это. Однако Франция не просила об этом, в отличие от Италии", - приводит его слова агентство ЭФЭ.

Говоря о событиях на Украине, Теббун, как отмечает агентство, подчеркнул, что его страна будет сохранять нейтральную позицию.

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Тэги: АЛЖИР, ФРАНЦИЯ, ГАЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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