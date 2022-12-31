Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

29.12 $/bbl +/- WTI 78.40 -0.56 Brent 83.46 -0.53

Дальнее зарубежье 31.12.2022 21:00

В некоторых европейских странах установилась аномально теплая погода в канун Нового года

Несколько европейских стран столкнулись с необычайно высокой для этого времени года температурой воздуха, сообщают западные СМИ.

В частности, речь идет о Франции. Местные метеорологические службы прогнозируют, что суббота станет самым жарким 31 декабря в стране. В регионах на севере Франции столбик термометра может в течение дня подняться до 18 градусов по Цельсию, на юге - до 20, а на юго-западе - до 23.

В ночь на субботу в Париже зафиксировали 15,8 градусов по Цельсию, что стало самым высоким показателем для французской столицы, зарегистрированном зимой.

В Германии также ожидают чрезвычайно теплого Нового года, в некоторых регионах на западе Германии температура воздуха может достигнуть 20 градусов по Цельсию.

Кроме того, по прогнозам европейских синоптиков, после наступления нового года теплая температура установится в еще большем количестве стран, в том числе в Великобритании.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ЕВРОПА, ПОГОДА


Похожие новости


Во Франции, Бельгии, Германии и Нидерландах побиты температурные рекорды Жара 40 градусов по Цельсию приходит в Европу В Европе продолжаются аномальные холода и снег, вызвавшие сбои в работе транспорта, 10 человек погибли Стихийные бедствия обрушились на Европу

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az