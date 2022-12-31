В некоторых европейских странах установилась аномально теплая погода в канун Нового года

Несколько европейских стран столкнулись с необычайно высокой для этого времени года температурой воздуха, сообщают западные СМИ.

В частности, речь идет о Франции. Местные метеорологические службы прогнозируют, что суббота станет самым жарким 31 декабря в стране. В регионах на севере Франции столбик термометра может в течение дня подняться до 18 градусов по Цельсию, на юге - до 20, а на юго-западе - до 23.

В ночь на субботу в Париже зафиксировали 15,8 градусов по Цельсию, что стало самым высоким показателем для французской столицы, зарегистрированном зимой.

В Германии также ожидают чрезвычайно теплого Нового года, в некоторых регионах на западе Германии температура воздуха может достигнуть 20 градусов по Цельсию.

Кроме того, по прогнозам европейских синоптиков, после наступления нового года теплая температура установится в еще большем количестве стран, в том числе в Великобритании.