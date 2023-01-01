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Дальнее зарубежье 01.01.2023 19:03

Германия начала производство современных САУ для Украины

Немецкая компания Kraus-Maffei Wegmann (KMW) начала производство колесных САУ (самоходных артиллерийских установок) RCH-155 для Украины.

31 декабря советник производителя KMW заявил, что компания начала производство новейших колесных САУ для украинской армии.

"Иногда объединение двух проверенных решений в новую концепцию может быть революционным, избегая значительного риска. Начато производство Boxer RCH-155 для Украины", - написал Драммонд.

Под двумя проверенными решениями, скорее всего, имеется в виду то, что башня устанавливается от САУ Pzh2000, а в качестве шасси выступает популярный БТР Boxer. В такой комбинации машина обладает высочайшей мобильностью, а также боевой мощью.

Колесная САУ RCH-155 имеет дальность стрельбы до 40 км обычными снарядами и до 80 км высокоточными Vulcano. По шоссе максимальная скорость достигает 100 км/ч. Благодаря этому САУ отлично подходит для тактики "бей-беги". Экипаж машины составляет всего два человека, бойцы способны выполнять задачи командира, водителя и оператора огня RCH-155.

В.Алиев

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