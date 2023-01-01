На химическом предприятии в Индии произошел взрыв

По меньшей мере один человек погиб и еще 17 получили ранения 1 января при взрыве на химическом предприятии в округе Насик индийского штата Махараштра. Об этом сообщает агентство Press Trust of India.
Уточняется, что на заводе по неизвестным причинам взорвался котел. Взрыв был такой силы, что был слышен в близлежащих деревнях, а огонь и дым были видны издалека.
По информации агентства, с территории фабрики спасено 19 человек, 17 из которых госпитализированы в местную клинику, а четверо раненых находятся в критическом состоянии.
В.Алиев
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