На химическом предприятии в Индии произошел взрыв

По меньшей мере один человек погиб и еще 17 получили ранения 1 января при взрыве на химическом предприятии в округе Насик индийского штата Махараштра. Об этом сообщает агентство Press Trust of India.

Уточняется, что на заводе по неизвестным причинам взорвался котел. Взрыв был такой силы, что был слышен в близлежащих деревнях, а огонь и дым были видны издалека.

По информации агентства, с территории фабрики спасено 19 человек, 17 из которых госпитализированы в местную клинику, а четверо раненых находятся в критическом состоянии.

В.Алиев