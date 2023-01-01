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Дальнее зарубежье 01.01.2023 19:35

На химическом предприятии в Индии произошел взрыв

По меньшей мере один человек погиб и еще 17 получили ранения 1 января при взрыве на химическом предприятии в округе Насик индийского штата Махараштра. Об этом сообщает агентство Press Trust of India.

Уточняется, что на заводе по неизвестным причинам взорвался котел. Взрыв был такой силы, что был слышен в близлежащих деревнях, а огонь и дым были видны издалека.

По информации агентства, с территории фабрики спасено 19 человек, 17 из которых госпитализированы в местную клинику, а четверо раненых находятся в критическом состоянии.

В.Алиев

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Тэги: ИНДИЯ, ВЗРЫВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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