Сеул может приостановить соглашение о снижении военной напряженности с КНДР - офис президента Южной Кореи

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель дал указание своей администрации рассмотреть вопрос о приостановке действия межкорейского соглашения о снижении военной напряженности от 2018 года в случае нового нарушения КНДР границ Юга, сообщила журналистам пресс-секретарь главы государства Ким Ын Хе.
"Президент Юн Сок Ель поручил Управлению национальной безопасности рассмотреть вопрос о приостановлении военного соглашения от 19 сентября (2018 года - ИФ) в случае, если Северная Корея осуществит очередную провокацию с проникновением на нашу территорию", - заявила она.
Как сообщалось, на прошлой неделе КНДР отправила пять беспилотников, которые пересекли демаркационную линию и пролетели над южнокорейской территорией. Одному из них удалось достичь северных районов Сеула. Этот беспилотник вернулся в КНДР, а остальные пропали с южнокорейских радаров.
Военное соглашение было подписано министрами обороны КНДР и Республики Корея 19 сентября 2018 года. Оно предусматривает меры по снижению напряженности и рисков военных столкновений.
Ереван намеренно вводит в заблуждение международных партнеров для продолжения незаконной деятельности на территории Азербайджана - МИД
Посол Азербайджана в Ташкенте обсудил с врио главы МИД Узбекистана график политических и экономических мероприятий
Газпром отмечает рост поставок в Китай свыше контрактных обязательств
Нефть ускорила падение, Brent подешевела до $80,2 за баррель
Инфляция во Франции неожиданно замедлилась в декабре до 6,7%
Президент Алиев поздравил православных Азербайджана с Рождеством
В Азербайджане суточный спад новых случаев COVID-19
Пограничники Азербайджана в декабре задержали 73 нарушителя госграницы
Алиев принял участие в открытии комплекса отдыха «Шабран» в Шабранском районе - ОБНОВЛЕНО
Алиев принял участие в открытии комплекса отдыха «Шабран»
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
В Бакинской высшей школе нефти SOCAR прошло мероприятие, посвященное Дню солидарности азербайджанцев мира и Новому году
Банк Республика и ФК «Сабах» в преддверии Нового года порадовали детей шехидов
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают