Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

03.01 $/bbl +/- WTI 76.93 -3.33 Brent 82.10 -3.81

Дальнее зарубежье 04.01.2023 09:07

Сеул может приостановить соглашение о снижении военной напряженности с КНДР - офис президента Южной Кореи

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель дал указание своей администрации рассмотреть вопрос о приостановке действия межкорейского соглашения о снижении военной напряженности от 2018 года в случае нового нарушения КНДР границ Юга, сообщила журналистам пресс-секретарь главы государства Ким Ын Хе.

"Президент Юн Сок Ель поручил Управлению национальной безопасности рассмотреть вопрос о приостановлении военного соглашения от 19 сентября (2018 года - ИФ) в случае, если Северная Корея осуществит очередную провокацию с проникновением на нашу территорию", - заявила она.

Как сообщалось, на прошлой неделе КНДР отправила пять беспилотников, которые пересекли демаркационную линию и пролетели над южнокорейской территорией. Одному из них удалось достичь северных районов Сеула. Этот беспилотник вернулся в КНДР, а остальные пропали с южнокорейских радаров.

Военное соглашение было подписано министрами обороны КНДР и Республики Корея 19 сентября 2018 года. Оно предусматривает меры по снижению напряженности и рисков военных столкновений.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ЮЖКОРЕЯ, ПРЕЗИДЕНТ, КНДР, СОГЛАШЕНИЕ


Похожие новости


Президент Южной Кореи может помиловать бывшего главу государства Ли Мен Бака Президент Южной Кореи подтвердил готовность оказать помощь КНДР в развитии экономики в обмен на денуклеаризацию В Южной Корее проходят выборы президента Алиев отмечает важность совместных инвестиций между Азербайджаном и Кореей, наращивания торговых операций Южная Корея начнет возвращение к нормальной жизни после пандемии COVID-19 в ноябре Президент Южной Кореи требует провести тщательное расследование инцидента с обрушившимся зданием

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az