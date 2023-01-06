ASCO отбирает страховщика

ЗАО «Каспийское морское пароходство» (ASCO) отбирает страховщика на страхование гражданской ответственности судов, имеющихся на балансе общества. Как сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в ASCO, отбор проводится на конкурсной основе. Предложения от страховых компаний принимаются до 13 января (до 17:00). Контактный телефон: (012) 404-37-00, внутренний 1132. Р.Ахмедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».