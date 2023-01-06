Ереван продолжит переговоры с Турцией для установления дипотношений и открытия границы

Армения продолжит переговоры с Турцией с целью установления дипломатических отношений и открытия армяно-турецкой границы, заявил "Интерфаксу" пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян.
"Мы положительно оцениваем устранение Турцией препятствий для прямых грузовых авиаперевозок с Арменией", - сказал Унанян, добавив, что Ереван продолжит переговоры для обеспечения пересечения гражданами третьих стран армяно-турецкой границы, а также для полноценного урегулирования армяно-турецких отношений, в том числе, установления дипломатических отношений и открытия границы между странами.
Минобороны Азербайджана опровергает утверждения об обстреле сельхозтехники в Ходжавендском районе в зоне ответственности РМК
Азербайджанская армия входит в топ-30 в мире по количеству танков, РСЗО и САУ - Global Firepower
«MIDA» отбирает подрядчика для строительства еще 5 жилых домов в Джабраиле
Инфляция в Украине в 2022г была 27,5%, ниже прогноза
Туркмения и Китай активизируют сотрудничество в газовой сфере, в том числе по проекту 4-й линии газопровода в КНР
NIB выделит 100 млн евро Enefit Green на ветро- и гелиостанции в Литве, Эстонии и Финляндии
Титул европейских столиц культуры 2023 года будут носить города Элефсис, Тимишоара и Веспрем
Информация армянских СМИ о потерях азербайджанской армии в 2022 году является ложью - Минобороны
Четыре человека, тела которых были обнаружены в одной из квартир в Баку, скончались от отравления угарным газом – Генпрокуратура
Алиев принял участие в открытии комплекса отдыха «Шабран» в Шабранском районе - ОБНОВЛЕНО
Алиев принял участие в открытии комплекса отдыха «Шабран»
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Оплачивай Apple Pay со своей Yelo Mastercard картой и зарабатывай 15 AZN!
Держатели карты Birbank получили более 19 млн манатов кешбэка в 2022 году
Сулейман Меджидли Микаил оглу назначен председателем «Caspian Energy Turkiye»
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают