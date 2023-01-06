Ереван продолжит переговоры с Турцией для установления дипотношений и открытия границы

Армения продолжит переговоры с Турцией с целью установления дипломатических отношений и открытия армяно-турецкой границы, заявил "Интерфаксу" пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян.

"Мы положительно оцениваем устранение Турцией препятствий для прямых грузовых авиаперевозок с Арменией", - сказал Унанян, добавив, что Ереван продолжит переговоры для обеспечения пересечения гражданами третьих стран армяно-турецкой границы, а также для полноценного урегулирования армяно-турецких отношений, в том числе, установления дипломатических отношений и открытия границы между странами.