Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

05.01 $/bbl +/- WTI 73.67 +0.83 Brent 78.69 +0.85

Регион 06.01.2023 22:30

Ереван продолжит переговоры с Турцией для установления дипотношений и открытия границы

Армения продолжит переговоры с Турцией с целью установления дипломатических отношений и открытия армяно-турецкой границы, заявил "Интерфаксу" пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян.

"Мы положительно оцениваем устранение Турцией препятствий для прямых грузовых авиаперевозок с Арменией", - сказал Унанян, добавив, что Ереван продолжит переговоры для обеспечения пересечения гражданами третьих стран армяно-турецкой границы, а также для полноценного урегулирования армяно-турецких отношений, в том числе, установления дипломатических отношений и открытия границы между странами.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az