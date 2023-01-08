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Внешняя политика 08.01.2023 22:40

Азербайджан и Катар планируют на 2023г заседание МПК

Завершающий свою дипломатическую миссию в Катаре посол Азербайджана Рашад Исмаилов сообщил о намерении Баку и Дохи провести в 2023 году четвертое заседание совместной экономической, торговой и технической межправительственной комиссии (МПК).

«Что касается следующего заседания (азербайджано-катарской МПК - ИФ-Аз), то по правилам ротации оно должно быть проведено в Дохе, и мы будем обсуждать с катарскими партнерами организацию этого мероприятия в течение 2023 года", - заявил Исмаилов в интервью катарской англоязычной газете The Peninsula.

Как отмечает «Интерфакс-Азербайджан» в последний раз заседание азербайджано-катарской МПК проводилось 18 октября 2021 года в Баку. Сопредседателем комиссии с азербайджанской стороны является министр по чрезвычайным ситуациям.

Исмаилов был назначен на пост посла Азербайджана в Катаре 7 февраля 2018 года, отозван с должности - 28 декабря 2022 года.

Новым послом Азербайджана в Дохе стал Махир Алиев, ранее возглавлявший азербайджанские дипмиссии в ОАЭ и Алжире.

Р.Керимов

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Тэги: КАТАР, МПК, СРОКИ


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