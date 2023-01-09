Экс-президент Бразилии госпитализирован в США

Экс-президент Бразилии Жаир Болсонару, находящийся сейчас в США, госпитализирован в больницу города Орландо (штат Флорида).

По сообщению бразильского медиахолдинга "Глобу", причиной госпитализации стали сильные боли в животе.

"Глобу" отмечает, что Болсонару попадает в больницу с болями в животе не в первый раз с 2018 года, когда он получил ножевое ранение в область живота. Прежде с аналогичной проблемой его госпитализировали в ноябре ушедшего года.

Сторонники Болсонару накануне предприняли ряд актов вандализма, прорвав полицейское оцепление вокруг зданий парламента, Верховного суда и резиденции главы государства, расположенных недалеко друг от друга в столице страны городе Бразилиа. Они не признают его поражения на выборах в прошлом году, регулярно проводят акции протеста, требуя возвращения экс-президента к власти.