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09.01.2023 21:55

Экс-президент Бразилии госпитализирован в США

Экс-президент Бразилии Жаир Болсонару, находящийся сейчас в США, госпитализирован в больницу города Орландо (штат Флорида).

По сообщению бразильского медиахолдинга "Глобу", причиной госпитализации стали сильные боли в животе.

"Глобу" отмечает, что Болсонару попадает в больницу с болями в животе не в первый раз с 2018 года, когда он получил ножевое ранение в область живота. Прежде с аналогичной проблемой его госпитализировали в ноябре ушедшего года.

Сторонники Болсонару накануне предприняли ряд актов вандализма, прорвав полицейское оцепление вокруг зданий парламента, Верховного суда и резиденции главы государства, расположенных недалеко друг от друга в столице страны городе Бразилиа. Они не признают его поражения на выборах в прошлом году, регулярно проводят акции протеста, требуя возвращения экс-президента к власти.

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Тэги: БРАЗИЛИЯ, ЭКС/ПРЕЗИДЕНТ, ГОСПИТАЛИЗАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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