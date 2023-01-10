Российское предприятие планирует поставить в Азербайджан электропогружную установку

ООО «Алмаз-Нефтесервис» (Россия) планирует поставку в Азербайджан электропогружной установки, сообщил гендиректор предприятия Максим Алиев.

«Это имитация скважины. Можно задать любые параметры действующей на месторождении скважины, для которой предназначена установка. Это первая опытная партия, которая пойдёт в Азербайджан», - сказал Алиев, сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на российские СМИ.

ООО «Алмаз-Нефтесервис» - единственного в Западной Сибири предприятия, предлагающего компаниям ТЭК серийное полнокомплектное погружное оборудование собственного производства для добычи нефти. В настоящее время производственные мощности ООО «Алмаз-Нефтесервис» позволяют выпускать более 500 полнокомплектных электроцентробежных насосов в месяц и обслуживать более десяти тысяч скважин.

Р.Ахмедов