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ТЭК 10.01.2023 10:22

Российское предприятие планирует поставить в Азербайджан электропогружную установку

ООО «Алмаз-Нефтесервис» (Россия) планирует поставку в Азербайджан электропогружной установки, сообщил гендиректор предприятия Максим Алиев.

«Это имитация скважины. Можно задать любые параметры действующей на месторождении скважины, для которой предназначена установка. Это первая опытная партия, которая пойдёт в Азербайджан», - сказал Алиев, сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на российские СМИ.

ООО «Алмаз-Нефтесервис» - единственного в Западной Сибири предприятия, предлагающего компаниям ТЭК серийное полнокомплектное погружное оборудование собственного производства для добычи нефти. В настоящее время производственные мощности ООО «Алмаз-Нефтесервис» позволяют выпускать более 500 полнокомплектных электроцентробежных насосов в месяц и обслуживать более десяти тысяч скважин.

Р.Ахмедов

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Тэги: РОССИЯ, ОБОРУДОВАНИЕ, ПОСТАВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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