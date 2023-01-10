Азербайджан в 2022г в рамках контракта с «Газпромом» получил порядка 200-300 млн кубометров, остальное получит в 2023г – Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в 2022 году республика в рамках краткосрочного контракта с ПАО "Газпром" получила 200-300 млн кубометров газа.

"Контракт (с Газпромом - ИФ) на импорт 1 млрд кубометров газа был заключен в конце прошлого года. Для чего мы это делаем? Да, у нас растет потребление, растет население, у нас сейчас в полную мощь работают те предприятия, которые работали не на полную мощь, тогда, когда не было достаточных ресурсов - это и метанольный завод, это карбамидный завод, это нефтехимия", - сказал Алиев во вторник в интервью азербайджанским телеканалам, комментируя мнения о том, что Азербайджан закупает газ у Газпрома с целью реэкспорта.

По его словам, в 2022 году Азербайджан экспортировал 22 млрд кубометров газа, при этом поставки газа в республику от Газпрома составили "по-моему, 200-300 млн кубометров".

Алиев отметил, что в 2023 году Азербайджан планирует экспорт газа на уровне 24 млрд кубометров, тогда как от Газпрома получим оставшиеся объемы (700-800 млн кубометров - ИФ).

"Т.е. говорить о том, что мы покупаем российский газ и перепродаем, так могут говорить либо дилетанты, либо провокаторы. В данном случае мы сталкиваемся и с теми и с другими. Но тем не менее эти попытки постоянного очернения Азербайджана и принижения нашей роли, нашей значимости они не новы. Я помню период, когда тоже самое говорили, что у Азербайджана нет нефти, что нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан не будет построен. Потом говорили, что у Азербайджана нет газа, ну и сейчас тоже говорят. Ну и пусть говорят, мы делаем свое дело и делаем его успешно", - сказал Алиев.

Президент добавил, что Азербайджан ранее покупал газ у России, но потом поставки были прекращены, так как российская сторона заявила, что увеличивает цены на газ в 2 раза, а объем поставок сократится в 4 раза. "Мы покупали 4 млрд кубометров газа, а нам заявили, что теперь (...) будут поставляться только 1 млрд кубометров. И это было сделано в конце года, в ноябре, в тот момент, когда энергетический баланс страны был уже утвержден. (...) Ну мы вышли из этой ситуации. Как говорится, нет худа без добра, это нас заставило больше сконцентрироваться на своей добыче, и мы перестали покупать российский газ. Это было почти 15 лет назад", - отметил Алиев.

Х.Насирзаде