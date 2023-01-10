Президент Азербайджана считает законными требования экоактивистов на Лачинской дороге

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что требования экоактивистов, проводящих акцию протеста на Лачинской дороге, являются законными и считает, что акция будет продолжаться до тех пор, пока все требования протестующих не будут выполнены.

«Наши требования полностью справедливы: мониторинг, остановка эксплуатации (незаконной – ИФ). И мы добьемся этого», - сказал Алиев во вторник в интервью азербайджанским телеканалам.

Он считает, что акция будет продолжаться пока требования протестующих не будут выполнены.

Алиев отметил, что никакой блокады Лачинской дороги нет, так как российский миротворческий контингент, Красный крест ею регулярно пользуются, за время акции через дорогу прошло около 400 грузовиков российских миротворцев.

«Сколько раз к нам обращался Красный крест, мы им давали разрешение», - отметил он.

Алиев считает, что заявления армянской стороны о том, что дорога якобы закрыта является очередным антиазербайджанским шоу. «Армения и ее покровители рассчитывают, что они этим чего-то добьются, на деле они ничего не добьются. У нас законные требования. Нас не допустили к мониторингу незаконной эксплуатации месторождений, там тоже устроили шоу (…) поэтому называть события на дороге Ханкенди-Лачин блокадой это просто несправедливость», - подчеркнул Алиев.

Он, обратившись к карабахским армянам, отметил, что Баку обеспечит всем необходимым желающих остаться и жить в Азербайджане.

«Я уже говорил, еще раз хочу сказать, что тем, кто там (в Ханкенди - ИФ) хочет жить под флагом Азербайджана. Им, как гражданам Азербайджана, будут созданы все условия, права и безопасность. Недавний случай с армянином, который хотел покурить, и получил в итоге два блока сигарет, говорит о том, что мы не только их права и безопасность обеспечим, она будут жить гораздо лучше. Это для нас ровным счетом ничего не стоит. Если бы в свое время против нас не началось это сепаратистское движение (армян – ИФ), сегодня они бы могли жить на уровне любого другого региона Азербайджана, нынешняя картина их жизни у всех перед глазами, известно, в каких условиях они живут. Если кто-то из них не хочет становиться гражданами Азербайджана – Лачинская дорога открыта, они могут сами уехать, никто им не будет мешать, либо могут уехать при помощи грузовиков миротворцев, на автобусе», - добавил Алиев.

Х.Насирзаде