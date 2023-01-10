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ТЭК 10.01.2023 20:40

Алиев выступает против политизации проекта Транскаспийского газопровода

Тема Транскаспийского газопровода политизируется на протяжении многих лет, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Тема Транскаспийского газопровода политизируется на протяжении многих лет. Я против этого. Потому что я всегда был сторонником работы над реальными проектами», - сказал Алиев во вторник в интервью местным телевизионным каналам.

Глава государства отметил, что открытых вопросов еще много и после того, как на них будут даны ответы, можно будет реализовать этот проект.

«Потому что в принципе я считаю, что этот проект может быть экономически выгодным, но нужно технико-экономическое обоснование, конечно, оно должно быть подтверждено. Собственник газа должен подписать договоры с потребителями, по какой цене он будет продаваться. Потому что чем больше расстояние, тем выше затраты. Но мы всегда оказывали политическую поддержку этому проекту. Если к нам обратятся с этим проектом, мы сделаем все возможное, чтобы помочь», - сказал Алиев.

Президент отметил, что разговоры о Транскаспийском газопроводе ведутся уже много лет, но результата до сих пор нет.

«Общая пропускная способность Транскаспийского газопровода оценивается в 30 млрд кубометров. Есть несколько ключевых вопросов для реализации этого проекта, один из которых – кто будет финансировать этот проект», - отметил глава государства.

В то же время Алиев подчеркнул, что по проекту ясности пока нет. То есть, кто будет продвигать этот проект, какова будет финансовая составляющая. Для расчета необходимо подготовить технико-экономическое обоснование. К его подготовке должны быть привлечены компании. То есть это не вопросы, которые решаются за один день или за год. Если бы сейчас был дан старт этому проекту, то в течение нескольких лет должны были бы быть проведены геологические, экологические исследования, технические возможности, финансовые возможности - все это открытые вопросы. Считаю, что говорить о Транскаспийском проекте, не ответив на эти вопросы, неуместно», - сказал глава государства.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ТРАНСКАСПИЙ


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