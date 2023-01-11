20 человек погибли в результате взрыва вблизи здания МИД в Кабуле - СМИ

В результате взрыва у входа в МИД Афганистана погибли 20 человек, еще 26 получили ранения, сообщило информационное агентство Aamaj News со ссылкой на свои источники.
"В числе погибших восемь сотрудников МИД", - говорится в сообщении агентства.
Перед этим министерство внутренних дел Афганистана сообщило, что в результате взрыва вблизи здания МИД в Кабуле погибли пять человек.
Между тем афганские СМИ сообщают, что взрыв произошел в то время, как талибы, сформировавшие временное правительство, встречались с китайской делегацией в здании МИД страны. Однако эту информацию пока не комментировали ни в Кабуле, ни китайское посольство в Афганистане.
Ни одна из действующих в стране вооруженных групп не взяла на себя ответственность за произошедшее.
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