Азербайджан в 2022г увеличил сбор свеклы почти на 10%

В Азербайджане в 2022 году собрано 210,014 тыс. тонн сахарной свеклы, что почти на 9,6% больше показателя 2021 года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Минсельхозе.
«В 2022 году фермеры собрали 210,014 тыс. тонн сахарной свеклы, что на 18,311 тонн (9,6% - ИФ) больше итогового показателя 2021 года», - отметили в ведомстве.
По данным министерства, в 2022 году увеличилась урожайность продукции. Так, в 2022 году средняя урожайность сахарной свеклы составила 438,5 ц/га, что на 47,3 ц выше показателя 2021 года.
В ведомстве подчеркнули, что в 2023 году фермеры в Азербайджане, которые занимаются выращиванием свеклы, смогут получать от государства субсидию в размере 18 манат ($10,6) за тонну собранной продукции (в 2022г субсидия была равна 12 манат за тонну – ИФ).
Х.Насирзаде
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