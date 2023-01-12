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Дальнее зарубежье 12.01.2023 20:50

Эстония планирует увеличить свою морскую зону в дополнение к территориальным водам - глава МИД

Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу (Urmas Reinsalu) сообщил о подготовке правовой базы для увеличения морской зоны республики в дополнение к территориальным водам страны.

"Конвенция о морском праве предоставляет государствам возможность устанавливать дополнительные морские зоны, в которых может осуществляться дополнительный контроль. Такие дополнительные акватории могут доходить до 24 морских миль от территориальных вод, и большинство государств Балтийского моря их установили", - заявил Рейнсалу в четверг на правительственной пресс-конференции.

Он сообщил, что правительство приняло решение поручить министерствам иностранных дел и обороны рассмотреть совместно с другими министерствами возможность установления таких зон и, в случае позитивной оценки, подготовить соответствующие решения.

Глава МИД также добавил, что другие государства будут проинформированы об увеличении дополнительной к территориальному морю зоны в соответствии с конвенцией.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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