Азербайджан и Чехия могут наладить сотрудничество в автопроме

Азербайджанские и чешские компании могут наладить сотрудничество в автомобильной промышленности, а также в реализации проектов «умный город» и «умное село».

Такое мнение озвучил заместитель министра экономики Азербайджана, сопредседатель азербайджано-чешской межправкомиссии Сахиб Мамедов в ходе встречи с заместителем министра промышленности и торговли Чехии, сопредседатель азербайджано-чешской МПК Петром Треснаком.

Мамедов также подчеркнул, что Азербайджан и Чехия имеют хорошие возможности для расширения сотрудничества в сферах торговли, промышленности в транспортно-транзитной и туристических областях.

Треснак, в свою очередь, отметил взаимовыгодное сотрудничество между двумя странами и поделился своими взглядами на направления расширения отношений.

На встрече также обсуждались деятельность МПК и расширение торгово-экономического сотрудничества.

Б.Рустамбеков