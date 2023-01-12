Азербайджан и Чехия могут наладить сотрудничество в автопроме

Азербайджанские и чешские компании могут наладить сотрудничество в автомобильной промышленности, а также в реализации проектов «умный город» и «умное село».
Такое мнение озвучил заместитель министра экономики Азербайджана, сопредседатель азербайджано-чешской межправкомиссии Сахиб Мамедов в ходе встречи с заместителем министра промышленности и торговли Чехии, сопредседатель азербайджано-чешской МПК Петром Треснаком.
Мамедов также подчеркнул, что Азербайджан и Чехия имеют хорошие возможности для расширения сотрудничества в сферах торговли, промышленности в транспортно-транзитной и туристических областях.
Треснак, в свою очередь, отметил взаимовыгодное сотрудничество между двумя странами и поделился своими взглядами на направления расширения отношений.
На встрече также обсуждались деятельность МПК и расширение торгово-экономического сотрудничества.
Б.Рустамбеков
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