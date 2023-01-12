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Бизнес и законодательство 12.01.2023 17:35

Азербайджан и Чехия могут наладить сотрудничество в автопроме

Азербайджанские и чешские компании могут наладить сотрудничество в автомобильной промышленности, а также в реализации проектов «умный город» и «умное село».

Такое мнение озвучил заместитель министра экономики Азербайджана, сопредседатель азербайджано-чешской межправкомиссии Сахиб Мамедов в ходе встречи с заместителем министра промышленности и торговли Чехии, сопредседатель азербайджано-чешской МПК Петром Треснаком.

Мамедов также подчеркнул, что Азербайджан и Чехия имеют хорошие возможности для расширения сотрудничества в сферах торговли, промышленности в транспортно-транзитной и туристических областях.

Треснак, в свою очередь, отметил взаимовыгодное сотрудничество между двумя странами и поделился своими взглядами на направления расширения отношений.

На встрече также обсуждались деятельность МПК и расширение торгово-экономического сотрудничества.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ЧЕХИЯ, МПК, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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