Спецпрокурор будет расследовать ситуацию с секретными документами Байдена

Генпрокурор США Меррик Гарланд в четверг объявил о назначении Роберта Хёра спецпрокурором для расследования ситуации вокруг нарушения правил хранения секретных документов, относящихся ко времени вице-президентства Джо Байдена.

"Я объявляю о назначении Роберта Хёра специальным прокурором (...), регулирующим такие вопросы", - заявил Гарланд, выступая в Минюсте США.

Он напомнил, что первоначальное расследование проводил прокурор Северного округа штата Иллинойс Джон Лош. По словам Гарланда, Лош проинформировал его о результатах первоначальной проверки и заявил, что "ведение дальнейшего расследования спецпрокурором является вполне оправданным".

Ранее в четверг юристы Белого дома объявили, что обнаружили еще несколько секретных документов в доме Байдена в штате Делавэр. Сам Байден, выступая в четверг в Белом доме, признал, что несколько секретных документов обнаружили в его "кабинете и личной библиотеке" в резиденции в Делавэре.

По его словам, адвокаты уведомили об этом Минюст США и договорились передать ведомству эти документы.

Со своей стороны, CNN со ссылкой на осведомленные источники сообщил, что секретные документы времен вице-президентства Джо Байдена содержат материалы об Украине, Иране и Великобритании. Собеседник телеканала сообщил, что документы датированы периодом 2013-2016 гг.