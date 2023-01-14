Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

13.01 $/bbl +/- WTI 79.86 +1.47 Brent 85.28 +1.25

Дальнее зарубежье 14.01.2023 10:41

Верховный суд Бразилии санкционировал расследование роли экс-президента Болсонару в беспорядках в стране

Судья Верховного суда Бразилии санкционировал включение бывшего президента страны Жаира Болсонару в список лиц, в отношении которых начато расследование в связи с беспорядками в столице 8 января, сообщило агентство Associated Press.

В сообщении говорится, что судья Александр де Мораес удовлетворил соответствующий запрос генеральной прокуратуры. Он был подготовлен на основании видео, опубликованного Болсонару в соцсети через два дня после беспорядков. В видеоролике утверждалось, что победа президента Луиса Инасиу Лула да Силва на выборах была не результатом голосования, а следствием решений Верховного суда и Центризбиркома Бразилии.

Хотя Болсонару опубликовал видео после беспорядков, его содержания было достаточно, чтобы оправдать принятое решение о предварительном расследовании его роли в беспорядках, считают прокуроры недавно созданной группы по борьбе с антидемократическими актами.

Как свидетельствуют данные проведенного ранее опроса общественного мнения, около 55% бразильцев считают, что на Болсонару лежит ответственность за беспорядки и погромы, которые его сторонники устроили в государственных зданиях в столице 8 января.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: БРАЗИЛИЯ, СУД, ЭКС/ПРЕЗИДЕНТ, ОБВИНЕНИЕ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az