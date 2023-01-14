Посол Азербайджана в Ватикане вручил верительные грамоты главе Римско-католической церкви

Сегодня в Ватикане глава Римско-католической церкви Папа Франциск принял верительные грамоты посла Азербайджана при Святом Престоле Ильгара Мухтарова.
Информацию об этом распространила пресс-служба Святого Престола.
И.Мухтаров пригласил главу Римско-католической церкви посетить Азербайджан.
Папа Франциск в свою очередь попросил передать азербайджанскому народу его искренние приветствия и добрые пожелания.
В.Алиев
AZAL запускает прямые авиарейсы по маршруту Баку-Ургенч
ВВП Германии в 2022 г. вырос на 1,9%
Глава ЕК считает успешными усилия ЕС по сокращению зависимости от российских энергоносителей
В Азербайджане за сутки умерли три больных COVID-19
PASHA Holding стал совладельцем отеля в Турции
Алиев принял участие в открытии комплекса отдыха «Шабран» в Шабранском районе - ОБНОВЛЕНО
Алиев принял участие в открытии комплекса отдыха «Шабран»
Анкара не готова дать добро на прием в НАТО Швеции
В Анкаре предупреждают, что в любой момент могут начать операцию против курдов в Сирии
Представитель Эрдогана: принятые Западом меры против России не были эффективными
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Депозитные ячейки Yelo Bank – удобно и безопасно
Купите в новом году дом мечты с Kapital Bank!
«AzerTelecom» и «Казахтелеком» переходят в активную фазу реализации Транскаспийского проекта
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают