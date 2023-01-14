Посол Азербайджана в Ватикане вручил верительные грамоты главе Римско-католической церкви

Сегодня в Ватикане глава Римско-католической церкви Папа Франциск принял верительные грамоты посла Азербайджана при Святом Престоле Ильгара Мухтарова. Информацию об этом распространила пресс-служба Святого Престола. И.Мухтаров пригласил главу Римско-католической церкви посетить Азербайджан. Папа Франциск в свою очередь попросил передать азербайджанскому народу его искренние приветствия и добрые пожелания. В.Алиев

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