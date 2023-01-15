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Регион 15.01.2023 15:35

Вице-премьер Грузии исключила возможность военной поддержки Украины

Власти Грузии не собираются передавать Украине какое-либо оружие и в целом оказывать любую помощь "военного типа", заявила грузинский вице-премьер Тея Цулукиани. По ее словам, Тбилиси не допустит втягивания своей страны в украинский конфликт.

"Власти Грузии не допустят того, чтобы грузинское государство было вовлечено в военное противостояние, соответственно, конечно же, мы не сможем оказать помощь военного типа одной из сторон противостояния [Украине]. Тем более, насколько я знаю, речь идет о передаче такого вооружения, которое мы купили", - отметила Цулукиани.

Как указала вице-премьер Грузии, республика не раз сталкивалась с боевыми противостояниями в своей истории. Она также подчеркнула, что руководство страны считает своей обязанностью не допустить участия государства в новых конфликтах.

В.Алиев

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Тэги: ГРУЗИЯ, УКРАИНА, ПОДДЕРЖКА, ВОЙНА


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