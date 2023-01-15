Понедельник в Непале будет днем траура по жертвам авиакатастрофы

Власти Непала объявили понедельник Днем национального траура по жертвам авиакатастрофы в городе Покхара, сообщает в воскресенье индийская пресса.

По поступающим с места события данным, к настоящему моменту подтверждена гибель 67 человек.

Всего на борту самолета ATR 72-500 авиакомпании Yeti Airlines, который разбился в воскресенье в Непале при подлете к международному аэропорту в городе Покхара, находились 72 человека, в том числе четверо членов экипажа. Самолет выполнял рейс из Катманду.

По первоначальной информации, причиной крушения стала техническая неисправность самолета. В момент катастрофы погода и видимость в районе города Покхара была хорошей.

Аэропорт города Покхара временно закрыт.

По данным СМИ, на борту упавшего в Непале самолета ATR 72 находились 15 иностранцев, в том числе пять индийцев, четверо россиян, два корейца, по одному - пассажиры из Ирландии, Аргентины, Австралии и Франции. Остальные 53 человека были непальцами.