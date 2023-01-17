«ЛУКОЙЛ-Азербайджан» проводит тендер

Уважаемые господа!

Настоящим приглашаем вас принять участие в тендере на выполнение следующих работ (услуг, поставки): Оказание услуг по аренде автотранспортных средств легкового и общего назначения;

Общая информация о проводимом тендере:

Заказчик: ЗАО «ЛУКОЙЛ-Азербайджан».

Адрес: Азербайджан, г.Баку, Сабаильский район, ул. З.Тагиева, 13.

Контактное лицо: Лала Микаилова.

Контактные телефоны: (+99412) 497 41 38.

e-mail: Procurement@lukoil-az.com

Дата начала и окончания работ (услуг, поставки): 15.03.2023 г. – 15.03.2028 г.

Полный комплект тендерной документации направляется в Ваш адрес после экспертизы полученной заявки на участие в тендере с приложением необходимых документов на предмет соответствия предъявляемым требованиям.

Подача заявок на участие в тендере в течение 14 календарных дней с момента публикации настоящего объявления по вышеуказанному адресу.

Срок подачи заявки на участие в тендере и приобретения тендерной документации до 18:00 30 января 2023 г.

Срок предоставления тендерных предложений до 18:00 до 14 февраля 2023 г. по адресу, указанному выше.

Время и место проведения тендера (первый этап) 11:00 15 февраля 2023 г.

по адресу, указанному выше.

Формы «Заявки на участие в тендере» и «Квалификационной анкеты претендента на соответствие требованиям промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды», а также иную информацию можно получить по указанным в приглашении телефонам и адресу электронной почты.

Срок действия Bаших тендерных предложений должен составлять не менее 60 календарных дней, начиная с даты проведения тендера.