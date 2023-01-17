Аэрофлот с 17 февраля запустит прямые рейсы из Петербурга в Баку

«Аэрофлот» с 17 февраля запустит собственные рейсы из Петербурга в Баку, сообщила пресс-служба перевозчика.
«Полеты из аэропорта Пулково в столицу Азербайджана будут выполняться начиная с 17 февраля дважды в неделю - по вторникам и пятницам. Продажа билетов открыта», - говорится в сообщении.
На воздушной линии будут задействованы самолеты Boeing-737-800.
Как отмечает пресс-служба «Аэрофлота», в текущем сезоне пассажирам перевозчика уже доступны прямые перелеты из Петербурга в Анталью, Стамбул, Дубай, Ташкент, Самарканд и Ереван.
Байрамов и Лавров обсудили ситуацию вокруг Лачинской дороги
Нидерландская Damen Shipyards Group приступила к реализации проектов в Азербайджане
Алиев прибыл в Швейцарию для участия в работе Всемирного экономического форума в Давосе
Россияне не спешат бронировать туры в Турцию на лето даже со скидками
В Азербайджане выявлен 71 новый случай COVID-19
Более половины богатств на планете принадлежит 81 миллиардеру
Алиев принял участие в открытии комплекса отдыха «Шабран» в Шабранском районе - ОБНОВЛЕНО
Алиев принял участие в открытии комплекса отдыха «Шабран»
Германия консультируется с союзниками по вопросу поставок танков в Украину - Шольц
Киссинджер считает, что Украину в будущем нужно будет принять в НАТО
США располагают более чем 1,7 тыс. ядерными боеголовками на стратегических носителях - эксперты
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Kapital Bank обнародовал финансовые показатели за 2022 год
Банк Республика открыл новый филиал «Центр МСБ » для предпринимателей
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают