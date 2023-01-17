Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

16.01 $/bbl +/- WTI 79.07 -0.79 Brent 84.46 -0.82

Транспорт и связь 17.01.2023 21:55

Аэрофлот с 17 февраля запустит прямые рейсы из Петербурга в Баку

«Аэрофлот» с 17 февраля запустит собственные рейсы из Петербурга в Баку, сообщила пресс-служба перевозчика.

«Полеты из аэропорта Пулково в столицу Азербайджана будут выполняться начиная с 17 февраля дважды в неделю - по вторникам и пятницам. Продажа билетов открыта», - говорится в сообщении.

На воздушной линии будут задействованы самолеты Boeing-737-800.

Как отмечает пресс-служба «Аэрофлота», в текущем сезоне пассажирам перевозчика уже доступны прямые перелеты из Петербурга в Анталью, Стамбул, Дубай, Ташкент, Самарканд и Ереван.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: АЭРОФЛОТ, БАКУ, ПОЛЕТЫ


Похожие новости


Аэрофлот с февраля запускает рейс из Москвы в Баку

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az