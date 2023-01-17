Аэрофлот с 17 февраля запустит прямые рейсы из Петербурга в Баку

«Аэрофлот» с 17 февраля запустит собственные рейсы из Петербурга в Баку, сообщила пресс-служба перевозчика.

«Полеты из аэропорта Пулково в столицу Азербайджана будут выполняться начиная с 17 февраля дважды в неделю - по вторникам и пятницам. Продажа билетов открыта», - говорится в сообщении.

На воздушной линии будут задействованы самолеты Boeing-737-800.

Как отмечает пресс-служба «Аэрофлота», в текущем сезоне пассажирам перевозчика уже доступны прямые перелеты из Петербурга в Анталью, Стамбул, Дубай, Ташкент, Самарканд и Ереван.