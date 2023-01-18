ФНБ России в декабре сократился почти на 1 трлн руб. - до 10,4 трлн руб.

Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) на 1 января 2023 года составил 10 трлн 434,58 млрд рублей (эквивалент $148,35 млрд), или 7,8% ВВП, прогнозируемого на 2022 год, сообщил Минфин РФ.
На 1 декабря объем фонда составлял 11 трлн 389,508 млрд рублей (эквивалент $186,486 млрд), или 8,5% ВВП, прогнозируемого на 2022 год. Таким образом, за декабрь он сократился на 954,93 млрд рублей.
В декабре часть средств фонда на счетах в Банке России - 28,517 млрд евро, 2,77 млрд фунтов стерлингов и 121,852 млрд японских иен - была реализована за 2,412 трлн рублей, вырученные средства зачислены на единый счет федерального бюджета для финансирования его дефицита. В результате этих конверсионных операций на счетах по учету средств ФНБ в Банке России в фунтах и иенах сформировались нулевые остатки.
В октябре и ноябре на финансирование дефицита бюджета были направлены средства фонда в общей сложности на 560 млрд рублей, таким образом, за год этот объем составил почти 3 трлн рублей, как это ранее планировалось.
Объем ликвидных активов фонда в декабре также сократился - до эквивалента 6,133 трлн рублей, или $87,189 млрд, что соответствует 4,6% ВВП, отмечает Минфин. Месяцем ранее объем ликвидных активов составлял 5,7% ВВП (7 трлн 601,763 млрд рублей, или $124,468 млрд).
Ранее Минфин сообщал о новой нормативной структуре ФНБ, в которой была повышена вдвое доля юаня и золота - до 60% и 40%, а также предусмотрена возможность снижать до нуля долю любого актива. Одновременно с этим министерство сообщило об обнулении остатков фунтов стерлингов и иен на счетах ФНБ.
В результате на 1 января 2023 года на отдельных счетах по учету средств ФНБ в Банке России размещено 10,465 млрд евро, 309,72 млрд китайских юаней, а также 554,911 тыс. кг золота в обезличенной форме и 274,8 млн рублей.
На депозитах и субординированном депозите в ВЭБ.РФ размещено 649,84 млрд рублей, в евробонды Украины - $3 млрд, в ценные бумаги российских эмитентов, связанные с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов, - 583,71 млрд рублей и $2,153 млрд, в привилегированные акции кредитных организаций - 328,992 млрд рублей, на субординированных депозитах в ВТБ и Газпромбанке для финансирования самоокупаемых инфраструктурных проектов - 138,434 млрд рублей, в обыкновенные акции Сбербанка вложено 1 трлн 590 млрд рублей, в обыкновенные акции ПАО "Аэрофлот" - 58,074 млрд рублей, в обыкновенные акции "ДОМ.РФ" - 50 млрд рублей, в привилегированные акции РЖД - 467 млрд рублей, в облигации авиакомпании "Сибирь" - 11,852 млрд рублей, в обыкновенные акции ГТЛК - 58,334 млрд рублей, в облигации АК "Уральские авиалинии" - 2,299 млрд рублей.
Курсовая разница по номинированным в иностранной валюте активам фонда и переоценка стоимости золота с 1 января по 31 декабря 2022 года составила отрицательную величину - минус 1,049 трлн рублей, в том числе по остаткам средств на счетах в иностранной валюте - минус 988,17 млрд рублей, в золоте - минус 52,022 млрд рублей, по средствам, размещенным в евробонды Украины, - минус 11,865 млрд рублей; по номинированным в иностранной валюте ценным бумагам российских эмитентов, связанным с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов, - плюс 2,8 млрд рублей.
Совокупная расчетная сумма финансового результата от размещения средств ФНБ на счетах в иностранной валюте в Банке России, пересчитанного в доллары, за период с 15 декабря 2021 года по 31 декабря 2022 года составила минус $5,2 млн, что эквивалентно минус 362,6 млн рублей.
В декабре в федеральный бюджет поступили доходы от размещения средств фонда на депозитах в ВЭБ.РФ в объеме 2,84 млрд рублей, что эквивалентно $42,8 млн, в ценные бумаги российских эмитентов - 2,59 млрд рублей, или $40,2 млн.
Совокупный доход от размещения средств ФНБ в разрешенные финансовые активы, за исключением средств на счетах в Банке России, в 2022 году составил 52,344 млрд рублей, что эквивалентно $825,8 млн.
В декабре средства фонда были инвестированы в ряд облигаций для финансирования инвестпроектов, в том числе 115 млрд рублей было направлено на строительство автодороги М-12, 66,94 млрд рублей - на строительство автодороги Казань-Екатеринбург, 17,7 млрд рублей - на строительство автодороги М-11.
Также в декабре 217 млрд рублей были размещены в привилегированные акции РЖД.
Одновременно с этим "Ямал СПГ" частично, на 5,8%, погасил облигации второй серии объемом $1,156 млрд, выпущенные для финансирования строительства комплекса по добыче и подготовке газа, завода сжиженного природного газа и мощностей по отгрузке сжиженного природного газа и газового конденсата Южно-Тамбейского газоконденсатного месторождения на полуострове Ямал. В результате этого на счет по учету средств ФНБ в Банке России зачислено 4,2 млрд рублей. ООО "Инфраструктурные инвестиции - 3" также погасило облигации на 1,08 млрд рублей, приобретенные за счет ФНБ в 2014 году для финансирования инвестпроекта "Строительство "интеллектуальных сетей". Эти средства также были зачислены на счета ФНБ.
ВЭБ.РФ досрочно возвратил с депозитов 274,8 млн рублей, размещенных в 2016-2020 годах для финансирования КЖЦ-1 и КЖЦ-2.
ВТБ в декабре купил за счет ранее привлеченных на субординированный депозит средств ФНБ облигации ГК "Российские автомобильные дороги" номинальной стоимостью 150 млн рублей для финансирования проекта "Центральная кольцевая автомобильная дорога (Московская область)".
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