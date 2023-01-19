Азербайджан к 2027г увеличит экспорт газа в Европу минимум до 20 млрд кубометров – Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что к 2027 году экспорт азербайджанского газа в Европу увеличится минимум до 20 млрд кубометров.
«В 2021 году наш экспорт на рынок ЕС превысил 8 млрд кубометров, в этом году он будет не менее 11,6 млрд кубометров. Очень быстрый рост. Общий же объем экспорта (в 2023 году – ИФ) составит 24 млрд кубометров. Меморандум о взаимопонимании, подписанный между ЕС и Азербайджаном летом 2022 года, предполагает, что к 2027 году мы удвоим поставки. Таким образом, поставки в ЕС будут как минимум на уровне 20 млрд кубометров», - сказал Алиев в четверг на панельном заседании на тему «Евразийский Средний коридор: от пути до магистрали» в рамках Всемирного экономического форума в Давосе.
По его словам, для увеличения поставок азербайджанского газа в ЕС необходимо увеличения числа интерконнекторов в Европе. «Для этого (увеличения поставок газа – ИФ) в Европе должно быть больше интерконнекторов и один из них в конце прошлого года был открыт – интерконнектор Греция-Болгария. Это позволило начать поставки в Болгарию, а с этого года – в Румынию», - подчеркнул президент Азербайджана.
Как сообщалось ранее, Азербайджан начал экспорт газа в Европу 31 декабря 2020 года. В настоящее время покупателями азербайджанского газа в ЕС являются Италия, Греция, Болгария и Румыния.
А.Азизов
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