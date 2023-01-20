Совет ЕС пока не готов к новым мерам против КСИР

Совет ЕС по иностранным делам обсудит 23 января Иран по разделу текущих политических событий, но решения по Корпусу стражей исламской революции (КСИР) пока не ожидается, сообщил журналистам высокопоставленный европейский источник.
"Не предусмотрено принятие в понедельник решения по этому особому пункту и по внесению (КСИР - ИФ) в список террористов", - сказал источник, отвечая на соответствующий вопрос в пятницу в Брюсселе.
Он комментировал на условии анонимности представителям СМИ повестку заседания совета на уровне глав МИД стран ЕС.
По его словам, Иран будет обсуждаться по трем аспектам. Во-первых, репрессии властей против демонстрантов, выступающих в защиту прав человека и основных свобод. Чиновник напомнил, что в связи с этим ЕС ввел уже три пакета санкций в отношении Ирана. "И мы будем обдумывать применение дополнительных санкций к Ирану", - добавил он.
"Второй аспект, - продолжил функционер ЕС, - это военное сотрудничество между Ираном и Россией, которое вызывает большую обеспокоенность". Собеседник журналистов упомянул беспилотники, якобы поставляемые Тегераном Москве, и указал на принятые соответствующие санкции ЕС.
В-третьих, Совет ЕС обратится к теме Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.
Что касается КСИР, высокопоставленный источник отметил принятую накануне резолюцию Европейского парламента по Ирану, но сказал, что не знает, будут ли министры обсуждать в понедельник данную тему, это должны решать они.
Европарламент в резолюции, принятой 19 января, призвал добавить КСИР и его вспомогательные силы, включая военизированное ополчение Басидж и подразделение специального назначения Кудс, в европейский список террористов.
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